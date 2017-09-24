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Общество | Профессор из Оксфорда прочла лекцию пензенским педагогам

24.09.2017|13:59
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Десятки преподавателей английского языка со всей области повышают свою квалификацию. В Пензенском государственном университете лекцию им прочла профессор из Оксфорда Карен Хьюитт.

Она часто бывает в России, но в Пензу приехала впервые. Несмотря на плотный рабочий график, гостья с Туманного Альбиона успела осмотреть некоторые местные достопримечательности.

«Ваш драматический театр огромный и красивый. Также была в парке Белинского несколько раз. Мне все очень понравилось», - рассказала Карен Хьюитт.

Кстати, 76-летний профессор не преподает школьникам и студентам. На свои лекции она приглашает взрослых и самодостаточных людей, у которых может сама чему-то научиться.

«Моими первыми слушателями много лет назад стали те, кто прошел Вторую мировую войну. Это были немцы, французы, австрийцы, датчане, может быть, русские. И мне очень нравилось с ними общаться», - пояснила Карен Хьюитт.

Добавим, что программа переподготовки профессиональных кадров была инициирована Пензенским государственным университетом совместно с министерством образования области. На ее реализацию выделено порядка четырех миллионов рублей.

«По завершении проекта 12 преподавателей, показавших лучший результат, получат возможность отправиться на стажировку за рубеж», - сообщила заведующая кафедрой иностранных языков и методики их преподавания ПГУ Екатерина Алешина.

Их имена станут известны в начале следующего месяца.

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