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Общество | Представители различных автономий встретились на уроке дружбы в Пензе

24.09.2017|09:58
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В субботу, 23 сентября, перед Домом молодежи в Пензе провели урок дружбы на тему «Осенние праздники различных культур», где встретились представители различных автономий и национальных организаций региона.

Так, члены мордовской автономии посвятили собравшихся в таинство традиций и обрядов, совершаемых по окончании уборочных работ.

Представители объединения киргизов познакомили гостей с особенностями национального костюма, кухни и ремесла.

Также участники мероприятия узнали о культуре чувашей, осмотрели обереги, образцы вышивки на предметах быта и интерьера.

«Все мы помним и высоко чтим традиции своих предков и отрадно, что проект «Дом национально-культурных автономий» в областном Доме молодежи стал площадкой для преумножения национальных традиций в нашем будущем - пензенской молодежи», - отметил начальник управления внутренней политики регионального правительства Павел Маслов.

Как сообщили в областном департаменте информационной политики и средств массовой информации, за время реализации программы «Региональная политика, развитие гражданского общества в Пензенской области на 2014-2020 годы» организовано и проведено более 200 встреч, семинаров, круглых столов и праздничных программ.

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