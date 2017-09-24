24.09.2017 | 10:16

В воскресенье, 24 сентября, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона с Днем машиностроителя.

«Машиностроительный комплекс по праву является базовой отраслью промышленности, надежным фундаментом экономики региона.

Вы ставите перед собой масштабные задачи всемерного совершенствования работы, повышения качества и обновления ассортимента продукции под маркой «Сделано в Пензе», укрепления взаимовыгодного сотрудничества с партнерами в России, странах ближнего и дальнего зарубежья.

Выражаю уверенность, что солидный научный и производственный потенциал, добросовестный труд, накопленный опыт, применение на практике инновационных технологий позволят вам успешно их решить, вывести отрасль на новые рубежи созидательных свершений.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной деятельности на благо России и Пензенской области!» - говорится в тексте обращения.