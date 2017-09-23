23.09.2017 | 16:58

В субботу, 23 сентября, в Шемышейском районе была торжественно открыта после реконструкции дорога, связывающая село Мордовская Норка, где живут более 200 человек, с райцентром.

Ремонт участка протяженностью более пяти километров проведен по программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2020 годы».

Напомним: реконструкция дороги, по которой курсирует школьный автобус, началась в мае. Срок сдачи объекта был назначен на середину сентября. И вот работы завершены.

Выполнено устройство песчано-подстилающего слоя, щебеночного основания и асфальтобетонного покрытия. Кроме того, дорога расширена с двух сторон, отремонтирован мост, заменены перила.

На искусственных сооружениях, имеющих высоту земляного полотна более 3 метров, смонтировано 430 метров барьерного ограждения. Установлены 49 дорожных знаков.

Губернатор Иван Белозерцев, присутствовавший на празднике, отметил значимость дороги для экономического и социального развития населенного пункта.

«Люди давно мечтали о том, чтобы эта дорога была отремонтирована. Хорошая дорога нужна не только водителям легковых машин, она очень нужна бизнесу. 90 миллионов рублей, вложенные в реконструкцию участка протяженностью порядка 5 километров, окупят себя», - подчеркнул губернатор.

Он также сообщил о том, что в следующем году запланирован ремонт автодороги Пенза - Шемышейка - Лопатино.