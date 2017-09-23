23.09.2017 | 16:29

Разыскивать имущество должника судебным приставам-исполнителям долго не пришлось: автомобиль Chevrolet Niva стоял под окном семьи взыскателя. Здесь бывший муж Татьяны бросил машину, не показывается на глаза детям.

С февраля он прекратил платить алименты на младшего, семилетнего ребенка

«У девочки на выпускном в садике не присутствовал, на 1 Сентября. В общем, вот уже почти два года нет связи. Хоть бы приехал, повидался, пообщался бы», - отметила женщина.

Машину, оформленную на бывшего супруга Татьяны, арестовали. Впоследствии ее реализуют, а вырученные деньги пойдут на погашение отцовского долга. Кстати, местонахождение самого горе-родителя неизвестно. С работы его уволили.

«У нас должник скрывается, мы его никак не можем найти. Задолженность у него составляет более 80 тысяч рублей. Он у нас привлечен по протоколу 5.35 КоАП РФ к административной ответственности. Сейчас нам нужно его привлечь к уголовной ответственности», - пояснила судебный пристав отдела УФССП России по Пензенской области Екатерина Калинина.

Так спокойно аресты имущества проходят довольно редко. Обычно люди, уклоняющиеся от уплаты долгов, прячут все ценное от судебных приставов. Здесь же никто не воспротивился описи внедорожника. Хозяин не садился за руль оставленной машины уже почти два года.