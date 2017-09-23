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Общество | В Пензе ООО «Колизей» срывает сроки благоустройства дворов

23.09.2017|13:53
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В субботу, 23 сентября, заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин, начальник управления ЖКХ Андрей Гришин и руководитель отдела функционирования городского хозяйства мэрии Александр Утин проинспектировали дворы, которые по программе «Формирование современной городской среды» благоустраивает компания «Колизей».

По состоянию на сегодняшний день организация срывает установленные сроки на семи объектах. Они расположены по следующим адресам: ул. Терновского, 164, 166; ул. Краснова, 45; ул. Красная, 3, 5а, 7; ул. Экспериментальная, 5, 6, 7, 7а; ул. Мебельная, 51, 53, 55; ул. Кижеватова, 33, и ул. Попова, 2, 4.

«Юрий Ильин поставил под сомнение дальнейшую работу данной подрядной организации. Он предупредил подрядчика, что, если он не ускорится, контракт будет расторгнут», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

В этот же день в ИА «ПензаИнформ» обратилась жительница дома № 7 на улице Красной. Читательница портала рассказала, что ремонт в их дворе и возле соседних зданий - 3 и 5а - стартовал еще в начале сентября, но конца ему не видно.

«Первое время рабочие бегали как ошпаренные, техника грохотала и ревела, а мы с соседями говорили друг другу, мол, ничего, потерпим немного, зато потом по асфальту будем ходить, а не по вечным рытвинам и колдобинам. А потом все замолкло, рабочие исчезли, а во дворе остались штабели бордюрного камня».

По словам женщины, тишина стояла больше недели. Затем рабочие вновь появились во дворе: вырыли канавы, установили бордюрный камень, привезли груды песка, и вновь исчезли.

«Мы беспокоимся, что наш двор так и останется разгромленным», - завершила рассказ пензячка.

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Гость|23.09.2017 14:15|

А Брюханков и Гоняев мбу авто транс предприятие г. Пензы ооо пик со светофорами

Ничегл не сорвало, или только нормальное движение в городе?

Гость|23.09.2017 15:14|

А перед выборами единороссы заявляли, что благостраивают дворы они! Опять врали.

Гость|23.09.2017 15:37|

Я не знаю,когда уже это "благоустройство" закончится... Появляются рабочие раз в несколько дней на пару часов и исчезают бесследно, не сделав почти ничего. Есть подозрение,что на другой объект исчезают - одной-то бригаде платить проще,чем скажем пяти, правда же? Вот только разве может одна бригада всё сделать качественно и в срок? Да нет конечно! Очередные воры этим заправляют,а страдать будем мы,жители развороченных дворов

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