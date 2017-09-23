23.09.2017 | 13:53

В субботу, 23 сентября, заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин, начальник управления ЖКХ Андрей Гришин и руководитель отдела функционирования городского хозяйства мэрии Александр Утин проинспектировали дворы, которые по программе «Формирование современной городской среды» благоустраивает компания «Колизей».

По состоянию на сегодняшний день организация срывает установленные сроки на семи объектах. Они расположены по следующим адресам: ул. Терновского, 164, 166; ул. Краснова, 45; ул. Красная, 3, 5а, 7; ул. Экспериментальная, 5, 6, 7, 7а; ул. Мебельная, 51, 53, 55; ул. Кижеватова, 33, и ул. Попова, 2, 4.

«Юрий Ильин поставил под сомнение дальнейшую работу данной подрядной организации. Он предупредил подрядчика, что, если он не ускорится, контракт будет расторгнут», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

В этот же день в ИА «ПензаИнформ» обратилась жительница дома № 7 на улице Красной. Читательница портала рассказала, что ремонт в их дворе и возле соседних зданий - 3 и 5а - стартовал еще в начале сентября, но конца ему не видно.

«Первое время рабочие бегали как ошпаренные, техника грохотала и ревела, а мы с соседями говорили друг другу, мол, ничего, потерпим немного, зато потом по асфальту будем ходить, а не по вечным рытвинам и колдобинам. А потом все замолкло, рабочие исчезли, а во дворе остались штабели бордюрного камня».

По словам женщины, тишина стояла больше недели. Затем рабочие вновь появились во дворе: вырыли канавы, установили бордюрный камень, привезли груды песка, и вновь исчезли.

«Мы беспокоимся, что наш двор так и останется разгромленным», - завершила рассказ пензячка.