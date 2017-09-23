23.09.2017 | 16:05

Участники театра «Образ» готовятся ко Всемирному парамузыкальному фестивалю. Во время последних репетиций артисты с нарушением слуха оттачивают движения.

Единственный в области театр жестовой песни появился чуть более 10 лет назад. Последние время артисты занимаются в Центре культуры и досуга. В состав труппы входит около 30 человек разного возраста.

«Наш коллектив - дети отдельно, студенты отдельно, пенсионеры отдельно. Примерно где-то три возрастных группы», - сообщила художественный руководитель театра «Образ» Роза Кошелева.

По словам руководителя пензенского отделения Всероссийского общества глухих Любови Деминой, в регионе для обычных жителей и людей с ограниченными возможностями здоровья создаются равные условия жизни.

«Гражданин с нарушением слуха тоже индивидуум, имеет такие же права, как нормальный человек, гражданин нашей страны, на образование, на трудоустройство и на получение доступной информации», - отметила Любовь Демина.

А таких людей в области насчитывается около 2 500. И может стать еще больше за счет приезжих гостей, причем не только из России. Идею создания в Пензе туристического центра обсудили в кабинете начальника управлении культуры Веры Фейгиной.

«Я проконсультировалась с сурдопереводчиками, работающими за границей, и они сказали, что с большей вероятностью нас поймут слабослышашие или глухие из Америки, из Франции, потому что у нас очень близкий жестовый язык. Но в то же время жители Великобритании, скорее всего, нас либо не поймут, либо поймут очень мало», - подчеркнула член Союза переводчиков России Ольга Депутатова.

Стоит отметить, что на базе Центра культуры и досуга занимаются и люди с нарушением опорно-двигательного аппарата. Здесь работает физкультурно-оздоровительный комплекс.