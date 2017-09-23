23.09.2017 | 10:19

В среду, 20 сентября, заместитель начальника отдела Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области Заур Юсупов приехал в Каменку по обращению жителей.

Вместе с главой администрации города, депутатами комитета местного самоуправления и местными жителями была осмотрена улица Пионерская - на участке, где пролегает водосточная канава, примыкающая к домам.

В период паводка и обильных ливней канава не справляется с большим потоком воды. В результате возникает подтопление домовладений и проезжей части дороги.

«На сходе жителям были даны разъяснения по вопросам защиты имущества от чрезвычайных ситуаций. Администрации рекомендовано выполнить работы по углублению и прочистке канавы. Срок исполнения данных мероприятий установлен и находится на контроле», - сообщает пресс-служба Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области.