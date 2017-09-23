Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|23 сен 2017|11:10
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+12oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+3oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  69.07  |  $  57.65
 

Общество | В Каменке водосточная канава на ул. Пионерской не справляется с нагрузкой

23.09.2017|10:19
Печать

В среду, 20 сентября, заместитель начальника отдела Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области Заур Юсупов приехал в Каменку по обращению жителей.

Вместе с главой администрации города, депутатами комитета местного самоуправления и местными жителями была осмотрена улица Пионерская - на участке, где пролегает водосточная канава, примыкающая к домам.

В период паводка и обильных ливней канава не справляется с большим потоком воды. В результате возникает подтопление домовладений и проезжей части дороги.

«На сходе жителям были даны разъяснения по вопросам защиты имущества от чрезвычайных ситуаций. Администрации рекомендовано выполнить работы по углублению и прочистке канавы. Срок исполнения данных мероприятий установлен и находится на контроле», - сообщает пресс-служба Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!