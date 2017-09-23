23.09.2017 | 12:25

В Кузнецке стартовал IV конкурс детских творческих работ «Папа, не пей за рулем!». Его организаторами стали сотрудники ГИБДД и филиала № 10 центральной городской библиотеки им. А. Н. Радищева.

Основные цели конкурса - предупреждение ДТП по вине водителей и пешеходов, формирование культуры поведения детей и подростков на дорогах, пропаганда правил дорожного движения среди подрастающего поколения.

К участию приглашаются кузнечане в возрасте от 4 до 18 лет - дошкольники, школьники, студенты колледжей. Они могут представить как коллективные, так и индивидуальные работы на тему дорожной безопасности.

Творческое состязание проводится по номинациям: «Красный свет - дороги нет!», «На дороге не спеши, чтобы не было беды!», «Папа, не пей за рулем!», «Выехал на дорогу - пристегнись!», «Полиция на страже дорог».

Работы могут быть выполнены в форме рассказа или послания водителям, компьютерного коллажа или мультимедийной презентации, рисунка, фотографий, поделок из любого материала.

«Итоги конкурса будут подведены 19 ноября в юношеской библиотеке», - сообщает пресс-служба администрации Кузнецка.