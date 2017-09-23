23.09.2017 | 10:01

В пятницу, 22 сентября, в регионе прошел рейд по проверке соблюдения российского законодательства иностранными гражданами. Его провели сотрудники полиции и бойцы ОМОНа Управления Росгвардии по Пензенской области.

Участники рейда проверили у мигрантов Китая, работающих в теплицах в селе Засечном Пензенского района, паспорта и документы, подтверждающие их законное нахождение на территории России, а также патенты на осуществление трудовой деятельности.

«По результатам совместной работы 24 гражданина были доставлены в управление по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области для дальнейшего разбирательства», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в региональном управлении Росгвардии.