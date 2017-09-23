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Общество | Правоохранители проверили документы у китайских овощеводов в Засечном

23.09.2017|10:01
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В пятницу, 22 сентября, в регионе прошел рейд по проверке соблюдения российского законодательства иностранными гражданами. Его провели сотрудники полиции и бойцы ОМОНа Управления Росгвардии по Пензенской области.

Участники рейда проверили у мигрантов Китая, работающих в теплицах в селе Засечном Пензенского района, паспорта и документы, подтверждающие их законное нахождение на территории России, а также патенты на осуществление трудовой деятельности.

«По результатам совместной работы 24 гражданина были доставлены в управление по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области для дальнейшего разбирательства», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в региональном управлении Росгвардии.

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Гость|23.09.2017 10:45|

Они все на одно лицо и по одному паспорту могут жить сто человек как в Греции.

Гость|23.09.2017 10:51|

Запамятовал фамилию этого знатного овощеводе, ни кто не напомнит?

Имя: Гость
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