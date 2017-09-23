23.09.2017 | 14:54

От поселка Нефтяник до выезда к Ухтинке - вдоль садоводческого товарищества «Гудок» - полоса препятствий. Даже водители крупногабаритных машин не позволяют себе здесь расслабляться, что уж говорить о тех, кто передвигается на автомобилях с низкой посадкой.

Этот грунтовый проезд сложно назвать дорогой. Хотя некоторые из дачников помнят и лучшие времена.

«Эта дорога существовала с 1980 года. Я сам строитель, ездил здесь. Она была уложена бетоном, в бетонном исполнении. Дорога шла от Нефтяника до мясокомбината, то есть она была проезжая», - рассказал председатель садоводческого товарищества «Гудок» Николай Зубарев.

От бетона, если он и был, с тех ничего не осталось. Сейчас под ногами и колесами жирный чернозем.

«Сейчас, если дождь пройдет, вот там колеи, дорога осклизает, и там не выедешь. Потом машинам, когда дождь проходит, надо направо поворачивать или налево, а из этой колеи не вылезешь. Буксовали, там тросом более мощные машины подходили и в ту сторону или в эту вытягивали», - рассказал член товарищества «Гудок» Анатолий Рябов.

Активные садоводы уже подсчитали, что вдоль их участков грунтовка тянется километр. Если от Нефтяника до ухтинского предприятия, то два. Вот только, как оказывается, эта дорога не значится в списке городских. Хотя это Октябрьский район.

«Как автодорога она на балансе не состоит, в контракте с «Дормостом» ее на обслуживании нет», - сообщил и. о. начальника Департамента ЖКХ г. Пензы Денис Леонтьев.

Дачники считают, что участок смог бы стать востребованным не только ими, но и другими горожанами.

«В связи с тем, что здесь построился новый микрорайон - Заря, эта дорога могла бы способствовать разгрузке транспорта, стать объездной дорогой. И трасса была бы свободнее», - отметил Николай Зубарев.

«Для того чтобы появилась там дорога, ее сначала надо построить, потом получить на нее технический, кадастровый паспорт, поставить в имущественную городскую казну. В дальнейшем имущество передается МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы», начинается его обслуживание», - пояснил Денис Леонтьев.

В 2018 году строительство дороги здесь не предусмотрено. Садоводов бы устроил и такой вариант - отсыпать самые опасные участки существующего проезда строительными отходами, которые образовались в результате ремонта центральных городских магистралей.