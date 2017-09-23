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Общество | На ул. 8 Марта в Пензе торговали продуктами без документов

23.09.2017|11:52
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В пятницу, 22 сентября, в Пензе прошел рейд по продовольственным магазинам шаговой доступности, расположенным на улице 8 Марта. В нем приняли участие представители городского союза потребителей, мэрии и администрации Ленинского района.

Проверяющие выяснили, что в магазинах торговали молочными продуктами, полуфабрикатами, овощами и фруктами, на которые отсутствовали сопроводительные документы.

В продаже находились сливочное масло, рыба и другие товары без необходимой информации для потребителей, в том числе отсутствовали маркировочные ярлыки, вкладыши. Оформление ценников не соответствовало Правилам продажи отдельных видов товаров.

«Руководители торговых точек приглашены в Пензенский союз потребителей для предоставления документов, подтверждающих качество и подлинность изготовления товаров. В противном случае информация будет направлена в контрольно-надзорные органы», - сообщает пресс-служба администрации города.

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Гость|23.09.2017 12:15|

а пока товары вызвавшие подозрение остаются в продаже?

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