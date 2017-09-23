23.09.2017 | 17:21

Главный редактор ТРК «Наш дом» Владимир Белов рассказывал и показывал ученикам гимназии № 4, где и что находится в здании. Здесь их никто не просил вести себя потише, но школьники сами ловили каждое слово экскурсовода.

«На телевидении так же интересно, как и на съемочной площадке любого художественного фильма. Мы с вами сейчас находимся в павильоне, где снимаются наши авторские программы», - пояснил Владимир Белов.

Это одиннадцатиклассники, но первым делом они спрашивали, где идет запись детской передачи «От рассвета до заката» и кто придумал веселого Чучу.

Экскурсантам показали не только съемочные павильоны, но и помещения, где рождаются и монтируются программы и новости, операторскую и студии, в которых работают диджеи Европы Плюс Пенза и «Радио 101.8».

Парни и девушки задавали вопросы авторам, журналистам и видеооператорам, а потом делились впечатлениями. Запомнилось многое.

«Наверное, это то, где проводятся съемки «Общаги», потому что для меня это всегда было таким сокровенным, мне кажется, местом, потому что было очень интересно увидеть кухню «Общаги» именно изнутри, поэтому это меня очень впечатлило», - призналась ученица 11-го класса Полина Статьева.

«Мне в целом большое впечатление оставила вся экскурсия абсолютно, так как для меня это ново», - рассказала другая школьница Александра Ракитина.

Организовывать такие мероприятия для учеников - давняя традиция телерадиокомпании «Наш дом». Мальчишки и девчонки приходят сюда каждую субботу.