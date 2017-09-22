22.09.2017 | 10:57

В четверг, 21 сентября, в Пензе состоялся рейд по торговым точкам. Инспекторы посетили пять магазинов в микрорайоне Заря.

В одном из предприятий торговли, не имеющем лицензию на продажу спиртного, комиссия обнаружила в продаже алкогольную продукцию. Но этим дело не ограничилось: как выяснилось, акцизная марка оказалась поддельной.

«За данное нарушение наложен штраф. С продавца взяты объяснения. Руководитель предприятия приглашен в отдел полиции для составления протокола об административной ответственности», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.