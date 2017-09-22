Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|22 сен 2017|12:25
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+15oC
Завтра | Ясно |
  69.07  |  $  57.65
 

Общество | В Заре торговали спиртным без лицензии и с поддельной акцизной маркой

22.09.2017|10:57
Печать

В четверг, 21 сентября, в Пензе состоялся рейд по торговым точкам. Инспекторы посетили пять магазинов в микрорайоне Заря.

В одном из предприятий торговли, не имеющем лицензию на продажу спиртного, комиссия обнаружила в продаже алкогольную продукцию. Но этим дело не ограничилось: как выяснилось, акцизная марка оказалась поддельной.

«За данное нарушение наложен штраф. С продавца взяты объяснения. Руководитель предприятия приглашен в отдел полиции для составления протокола об административной ответственности», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

0
0
0
0
Гость|22.09.2017 11:16|

Пусть торгуют, главное что бы достойные не пострадали.

Гость|22.09.2017 11:33|

В заре и дома так построили!

Гость|22.09.2017 11:58|

Заря-это город .А спутник- это село засечн

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!