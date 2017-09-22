Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|22 сен 2017|13:55
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+15oC
Завтра | Ясно |
  69.07  |  $  57.65
 

Общество | В выходные пензенских водителей проверят на состояние опьянения

22.09.2017|13:18
Печать

С 22 по 24 сентября в Пензенской области будут проводиться проверки автомобилистов на состояние алкогольного опьянения.

Сотрудники Госавтоинспекции станут останавливать транспортные средства и, если обнаружат признаки опьянения водителей, проведут освидетельствование.

Участников дорожного движения просят отнестись к проводимым мероприятиям с пониманием. А других граждан призывают не быть равнодушными и сообщать информацию о нетрезвых водителях в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8(8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-72 - или по номеру 02.

«Позвонив в дежурную часть, необходимо назвать марку, цвет, регистрационный знак (по возможности) транспортного средства и указать направление движения», - уточнили в отделении пропаганды регионального УГИБДД УМВД РФ.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!