22.09.2017 | 13:18

С 22 по 24 сентября в Пензенской области будут проводиться проверки автомобилистов на состояние алкогольного опьянения.

Сотрудники Госавтоинспекции станут останавливать транспортные средства и, если обнаружат признаки опьянения водителей, проведут освидетельствование.

Участников дорожного движения просят отнестись к проводимым мероприятиям с пониманием. А других граждан призывают не быть равнодушными и сообщать информацию о нетрезвых водителях в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8(8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-72 - или по номеру 02.

«Позвонив в дежурную часть, необходимо назвать марку, цвет, регистрационный знак (по возможности) транспортного средства и указать направление движения», - уточнили в отделении пропаганды регионального УГИБДД УМВД РФ.