22.09.2017 | 11:28

В Пензенской области сотрудники полиции и прокуратуры при совместной проверке восьми религиозных организаций обнаружили в нескольких молитвенных домах запрещенную литературу.

В мечети села Средняя Елюзань Городищенского района, а также в мечети села Октябрьского Неверкинского района нашли и изъяли 15 запрещенных к распространению экстремистских изданий.

«В отношении руководства мечетей вынесены постановления о привлечении их к административной ответственности», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Еще в двух религиозных организациях обнаружили книги, которые в настоящее время находятся на исследовании в Пензенской лаборатории судебной экспертизы.