В Пензенской области сотрудники полиции и прокуратуры при совместной проверке восьми религиозных организаций обнаружили в нескольких молитвенных домах запрещенную литературу.
В мечети села Средняя Елюзань Городищенского района, а также в мечети села Октябрьского Неверкинского района нашли и изъяли 15 запрещенных к распространению экстремистских изданий.
«В отношении руководства мечетей вынесены постановления о привлечении их к административной ответственности», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.
Еще в двух религиозных организациях обнаружили книги, которые в настоящее время находятся на исследовании в Пензенской лаборатории судебной экспертизы.
penzainform.ru писал(a):
Русский на слово не верит, ознакомиться бы с текстами может там и нет особо ни чего. Дума вроде как принимала что то типа религиозную литературу не признавать к запрету. Тогда и в церкви может что то обнаружится? Там тоже всякой литературы полно.