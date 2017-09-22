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Общество | В Пензенской области в двух мечетях изъяли экстремистскую литературу

22.09.2017|11:28
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В Пензенской области сотрудники полиции и прокуратуры при совместной проверке восьми религиозных организаций обнаружили в нескольких молитвенных домах запрещенную литературу.

В мечети села Средняя Елюзань Городищенского района, а также в мечети села Октябрьского Неверкинского района нашли и изъяли 15 запрещенных к распространению экстремистских изданий.

«В отношении руководства мечетей вынесены постановления о привлечении их к административной ответственности», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Еще в двух религиозных организациях обнаружили книги, которые в настоящее время находятся на исследовании в Пензенской лаборатории судебной экспертизы.

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Гость|22.09.2017 11:57|

penzainform.ru писал(a):

нашли и изъяли 15 запрещенных

Русский на слово не верит, ознакомиться бы с текстами может там и нет особо ни чего. Дума вроде как принимала что то типа религиозную литературу не признавать к запрету. Тогда и в церкви может что то обнаружится? Там тоже всякой литературы полно.

Гость|22.09.2017 12:00|

Я так думаю,нашли у тех кто спрятать не успел)))...

Гость|22.09.2017 12:03|

Гость писал(a):

Там тоже всякой литературы полно.
Читать не умеешь?

penzainform.ru писал(a):

15 запрещенных к распространению экстремистских изданий.

Гость|22.09.2017 12:08|

Гость писал(a):

нашли и изъяли 15 запрещенных

Русский на слово не верит, ознакомиться бы с текстами может там и нет особо ни чего. Дума вроде как принимала что то типа религиозную литературу не признавать к запрету. Тогда и в церкви может что то обнаружится? Там тоже всякой литературы полно.

Дума принимала, что нельзя проверять на экстремизм официальные священные книги типа Библии, Корана. А здесь если изъяли и сказали, что это экстремистские издания, значит их уже кому положено изучили и вердикт по содержанию вынесли. Еще бы тех, кто это распространяет, хорошенько выпороть бы принародно, вообще толк был бы.

Гость|22.09.2017 12:18|

Сейчас демократия и свобода, мало ли сейчас каких книг пишут. Книга это что , сказка , расказ. Сейчас вон и воспоминаний бывших Эсесовцов и немцев о войне 41 года много на руском языке продаётся. И там написано что война оказывется не так шла как нам всё это время преподносили. И книги мусульман нам может и кажутся плохими, а на самом деле они может быть учат только хорошему, например не пить водку не давать деньги под проценты, уважать старших итд.

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