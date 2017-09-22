Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|22 сен 2017|15:26
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+15oC
Завтра | Ясно |
  69.07  |  $  57.65
 

Общество | В Пензе УК «Лев» оштрафовали за расположение контейнерной площадки

22.09.2017|14:58
Печать

В Пензе ООО УК «Лев» оштрафовали за расположенную слишком далеко от дома контейнерную площадку для сбора твердых бытовых отходов.

Речь идет о площадке на улице Ухтомского, 2Б. Еще в июле было выявлено, что расстояние от нее и расположенного на ней контейнера до дома № 4 на улице Луначарского составляет 121 метр. Это не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям проживания в жилых зданиях.

Согласно данным нормам расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 метров, но не более 100.

ООО УК «Лев», по договору управляющее многоквартирным домом, не обеспечило соблюдение указанных требований, тем самым совершив административное правонарушение.

«Постановлением судьи Первомайского района города Пензы ООО УК «Лев» назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

0
0
0
0
Гость|22.09.2017 15:09|

То далеко им, то близко, не угодишь

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!