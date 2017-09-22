22.09.2017 | 14:58

В Пензе ООО УК «Лев» оштрафовали за расположенную слишком далеко от дома контейнерную площадку для сбора твердых бытовых отходов.

Речь идет о площадке на улице Ухтомского, 2Б. Еще в июле было выявлено, что расстояние от нее и расположенного на ней контейнера до дома № 4 на улице Луначарского составляет 121 метр. Это не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям проживания в жилых зданиях.

Согласно данным нормам расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 метров, но не более 100.

ООО УК «Лев», по договору управляющее многоквартирным домом, не обеспечило соблюдение указанных требований, тем самым совершив административное правонарушение.

«Постановлением судьи Первомайского района города Пензы ООО УК «Лев» назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.