22.09.2017 | 14:15

В пятницу, 22 сентября, в областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова в Пензе состоялась IV Межрегиональная конференция Российского общества акушеров-гинекологов «Женское здоровье».

Конференция «Женское здоровье» ежегодно проводится для акушеров-гинекологов, заведующих гинекологическими отделениями, профессоров профильных кафедр медицинских вузов, главврачей роддомов и поликлиник, руководителей перинатальных центров и других специалистов.

Конференцию открыл главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения РФ по Приволжскому федеральному округу Ильдар Фаткуллин, прибывший в Пензу накануне.

«Частота преждевременных родов почти не меняется, сколько усилий мы бы ни прикладывали. По статистике, цифра колеблется в районе 8-10%», - обратил внимание участников конференции на проблему преждевременных родов Ильдар Фаридович.

К профилактике такого явления относится прежде всего устранение возможных причин (чаще всего, инфекций) еще на этапе планирования беременности. По словам эксперта, при высоком качестве медицинской помощи 65% детей, родившихся на 22-24 неделе, в среднем имеют нормальное развитие.

«На конференции обсуждалось влияние инфекционных заболеваний у женщин на возможность преждевременных родов, а также вопросы репродуктивных потерь и их профилактики, реабилитации женщин с воспалительными заболеваниями, современные технологии в гинекологии и другие темы», - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.