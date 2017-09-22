22.09.2017 | 13:36

В пятницу, 22 сентября, в Управлении культуры Пензы состоялась открытая репетиция театра жестовой песни «Образ».

В театре «Образ» занимаются воспитанники школы-интерната для глухих и слабослышащих детей и студенты пензенских вузов. Ребятам впервые предстоит участвовать во Всемирном парамузыкальном фестивале.

По словам председателя Пензенского областного отделения Всероссийского общества глухих Любови Деминой, театров для людей с особенными потребностями в России всего три.

После репетиции состоялся круглый стол, на котором обсуждалась организация туристических маршрутов для людей с ограничениями по слуху. Инициатором его проведения выступили активные жители Пензы.

«Участники встречи обсудили особенности организации подобных туристических маршрутов и рассмотрели возможность заявить о Пензе на мировом уровне на специализированных туристических сайтах как о городе, где развивается инклюзивный туризм», - сообщает пресс-служба администрации города.