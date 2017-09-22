В пятницу, 22 сентября, в Управлении культуры Пензы состоялась открытая репетиция театра жестовой песни «Образ».
В театре «Образ» занимаются воспитанники школы-интерната для глухих и слабослышащих детей и студенты пензенских вузов. Ребятам впервые предстоит участвовать во Всемирном парамузыкальном фестивале.
По словам председателя Пензенского областного отделения Всероссийского общества глухих Любови Деминой, театров для людей с особенными потребностями в России всего три.
После репетиции состоялся круглый стол, на котором обсуждалась организация туристических маршрутов для людей с ограничениями по слуху. Инициатором его проведения выступили активные жители Пензы.
«Участники встречи обсудили особенности организации подобных туристических маршрутов и рассмотрели возможность заявить о Пензе на мировом уровне на специализированных туристических сайтах как о городе, где развивается инклюзивный туризм», - сообщает пресс-служба администрации города.
лучше для слепых. Потому что смотреть в Пензе не на что. Исторический центр похерен. Из исторического превращен в торговый. У драмтеатра цыгане торгуют трусами, чуть дальше на площадь превращена в базар.