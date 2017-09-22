22.09.2017 | 16:53

В 2017 году международный форум «Люди - проекты - бизнес - успех» был посвящен 20-летию реализации президентской программы подготовки управленческих кадров.

За это время в регионе ее закончили более 1 200 руководителей различных отраслей. На специалистов, прошедших подготовку, сегодня возлагают большие надежды в решении стратегических задач социально-экономического развития области.

«Мне приятно отметить, что выпускники президентской программы возглавляют ведущие предприятия Пензенской области и успешно развивающиеся предприятия малого и среднего бизнеса. Они с максимальной эффективностью используют полученные знания и опыт зарубежных стажировок для развития предприятий и внедрения современных проектов, направленных на развитие бизнеса, а значит, и всего региона», - подчеркнул председатель правительства области Николай Симонов.

Пензенская губерния принимает активное участие в программе, поскольку это один из наиболее значимых проектов по улучшению бизнес-образования, к тому же предполагающий обучение специалистов в странах Европы, Азии, США, Канады и Японии.

«За эти годы стажировки у нас в Германии побывали больше 5 700 российских управленцев. Теми результатами, которых вы достигли за все эти годы, можете гордиться. Германский вклад в президентскую программу направлен на поддержку корпорации между предприятиями обеих стран», - подчеркнула руководитель проектов немецкого общества GIZ Изольде Хайнц.

В ходе форума обсуждались такие темы, как создание и развитие инновационного бизнеса в регионе, социально значимые проекты и инвестиционная привлекательность.