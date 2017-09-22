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Общество | В Городищенском районе соревнуются более 100 спортивных туристов

22.09.2017|15:14
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В пятницу, 22 сентября, в Городищенском районе около поселка Юлово стартовал Кубок Пензенской области по спортивному туризму (дисциплина «Дистанции - пешеходные»). Его участниками стали школьники, студенты, а также члены спортивных клубов Пензы, Кузнецка и районов губернии – всего более 100 спортсменов.

Туристы с помощью различного снаряжения преодолевают спуски и подъемы по вертикальным и крутонаклонным перилам, организуют переправу - навесную и по бревну. На дистанциях 2-го и 3-го классов участники соревнуются в личном и групповых зачетах.

«Открытие соревнований состоится 23 сентября в 9:30» - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области. Затем запланировано прохождение индивидуальных и групповых дистанций.

Состязания по спортивному туризму продолжатся до 24 сентября.

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Гость|22.09.2017 15:53|

аааааааааааааааа.............спортивное заблуждение да

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