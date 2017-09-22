22.09.2017 | 15:45

В воскресенье, 17 сентября, на Фонтанной площади Города Спутника прошел прошел детский праздник «Лето, не уходи!». В этот день юные жители и гости микрорайона стали участниками большой развлекательной программы, включавшей веселые игры и конкурсы с призами и подарками.

Для детей выступили творческие коллективы, среди которых - студия эстрадного танца «Провинция», театр индийского танца «Ангури», спортивно-танцевальный клуб «Альфа», вокальная студия «Город солнца», детская школа искусств «Квинта». Также состоялся показ модельной школы «Fashion way».

Дети активно делились своими впечатлениями от увиденного.

«Нам сегодня все понравилось. Мы уже второй раз выигрываем подарки - у нас был самый лучший рисунок», - рассказали ребята.

Организаторы детского праздника отметили, что прошедшее мероприятие - не последнее в уходящем сезоне.

«На протяжении всего сентября и до середины октября, пока погода позволяет, будем стараться радовать посетителей Фонтанной площади веселыми праздниками», - поделился планами на ближайшее будущее арт-директор ООО «Парк Спутника» Игорь Лакодин.

Улыбки на лицах детей стали ярким подтверждением тому, что праздник действительно удался.

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