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Общество | Утром чиновники мэрии отправились на работу на велосипедах

22.09.2017|18:27
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Непривычно рано начался день у сотрудников проката спортинвентаря. Уже в семь утра на Олимпийской аллее они выставили велосипеды. И, как оказалось, не зря.

«День велосипедиста. Все приходят кататься с утра, включая нашу администрацию», - рассказал работник пункта проката спортинвентаря Сергей.

Через несколько минут после открытия пункта желающие начали выбирать себе двухколесные. Чиновники городской администрации на работу решили массово добираться на таком транспорте.

«Этой мой велосипед. Не мой личный, но, если он свободен, я всегда выбираю его. Коняшка моя», - поделилась начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

«В детстве у меня был самый любимый предмет - велосипед. У меня было их три. Начиная с четырех колесного велосипеда и до взрослой поры. Конечно, как и любой подросток, я и под рамой ездил, когда был маленьким», - с улыбкой вспомнил заместитель главы администрации г. Пензы Юрий Ильин.

Оседлав двухколесных, проверив тормоза, группа энтузиастов обсудила маршрут. От Олимпийской аллеи до площади Жукова им предстояло проехать, пока на дорогах мало автомобилей.

Вместе с чиновниками мэрии крутила педали велосипеда и съемочная группа 11 канала. К рекордам не стремилась, наблюдала за ходом процесса, ведь главное не время.

Отказались от общественного транспорта, личных автомобилей в этот день и представители службы судебных приставов.

В спортивных костюмах их было не узнать. Андрей Тырышкин — начальник отдела, он же мастер спорта по рукопашному бою, главный в управлении физкультзатейник.

«Один за всех и все за одного, поэтому, конечно, только так. Спорт превыше всего», - подчеркнул Андрей Тырышкин.

А в это время к зданию администрации подъезжали велосипедисты. Те, кто прибыл в числе первых, поджидали остальных участников пробега.

«Я думаю, что это гораздо быстрее, чем на машине получилось, потому что, когда на машине едешь, очень много пробок. Но самое главное, что велосипед - это экологичный вид транспорта. И я думаю, что в дальнейшем мы будем увеличивать количество велодорожек, для того чтобы жители нашего города смогли проехать из одного конца нашего города в другой», - отметил глава города Пензы Валерий Савельев.

«Некоторые дороги по этому маршруту отремонтировали. Нам осталась только улица Захарова, которую мы планируем в рамках «Безопасных и качественных дорог» отремонтировать в 2018 году», - сообщил Юрий Ильин.

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Гость|22.09.2017 19:10|

Все почистили комменты?

Гость|22.09.2017 19:14|

Боженька....

Гость|22.09.2017 19:17|

БЫДЛО НА ВЫБОРАХ ОТДАЛО СВОЁ ГАВ,ТЕПЕРЬ СКУЛИТ.

Гость|22.09.2017 19:54|

модератор вонючка всё стёр

Гость|22.09.2017 19:55|

не пишите сюда ничего пусть порадуются без комментариев

Гость|22.09.2017 19:59|

Ребята не пишем ничего. Они нам безразличны.

Имя: Гость
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