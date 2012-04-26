Все инженерные коммуникации на стадионе «Зенит» должны проложить до конца сентября. Это необходимо сделать, чтобы ни на день не выбиваться из графика. А он у тех, кто занимается реконструкцией спортивного комплекса, очень жесткий. В декабре объект собираются сдать.
«Более 80%, в принципе, уже сделано. Сделано самое сложное, самое тяжелое. Это прокладка внешних инженерных сетей. Больше 90% проложено внутренних сетей», - сообщил заместитель главы администрации г. Пензы Магомед Агамагомедов.
Еженедельно на стадионе проходят планерки. Котельная уже построена, рабочие занимаются отделкой фасада административного здания. В нем будут две раздевалки и пресс-центр.
«Вопросов к подрядчикам нет. Они занимаются комплектацией материалов, выполнением строительно-монтажных работ. На данный момент на объекте находятся 74 человека, которые занимаются строительно-монтажными работами на административном здании и выполнением работ по благоустройству», - сообщил начальник УКС г. Пензы Игорь Умнов.
Забор, состоящий из бетонных плит, останется, его лишь приведут в порядок, выровняют, а серый цвет, возможно, скроют под яркими баннерами и плакатами на спортивную тему.
«Вопросы видеонаблюдения у нас тоже в работе, оборудование заказано, кабельная продукция у них уже в наличии. Кроме того, мы до середины октября поставим обе проходные - контрольно-пропускные пункты», - добавил Магомед Агамагомедов.
Вход для болельщиков и посетителей будет со стороны улицы Титова.
penzainform.ru писал(a):26.04.2012|17:46
Пензаинформ
Начальнику муниципального учреждения «Управление капитального строительства г. Пензы» Магомеду Агамагомедову вынесен приговор. Он признан виновным в совершении служебного подлога.
Суд доказал, что Агамагомедов изменил результаты открытого аукциона на выполнение работ в городской клинической больнице имени Г. А. Захарьина.
«Начальник управления капитального строительства поручил своим подчиненным изготовить подложный протокол открытого аукциона и внести в него недостоверные сведения о победителе аукциона и цене контракта. Затем он подписал данный протокол», - сообщила помощник судьи Ленинского районного суда г. Пензы Наталья Шутова.
На основании этих документов впоследствии заключили муниципальный контракт на сумму более трех миллионов рублей. Действия Магомеда Агамагомедова попали под 292-ю статью Уголовного кодекса. В суде свою вину он полностью признал.
«Ему было назначено наказание, не связанное с лишением свободы, в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей», - пояснил следователь по особо важным делам СУ СК РФ по Пензенской области Павел Серебряков.
Работы Магомед Агамагомедов не лишился. Он по-прежнему возглавляет Управление капитального строительства г. Пензы.
А главный УГОЛОВНИК.