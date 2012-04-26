22.09.2017 | 18:10

Все инженерные коммуникации на стадионе «Зенит» должны проложить до конца сентября. Это необходимо сделать, чтобы ни на день не выбиваться из графика. А он у тех, кто занимается реконструкцией спортивного комплекса, очень жесткий. В декабре объект собираются сдать.

«Более 80%, в принципе, уже сделано. Сделано самое сложное, самое тяжелое. Это прокладка внешних инженерных сетей. Больше 90% проложено внутренних сетей», - сообщил заместитель главы администрации г. Пензы Магомед Агамагомедов.

Еженедельно на стадионе проходят планерки. Котельная уже построена, рабочие занимаются отделкой фасада административного здания. В нем будут две раздевалки и пресс-центр.

«Вопросов к подрядчикам нет. Они занимаются комплектацией материалов, выполнением строительно-монтажных работ. На данный момент на объекте находятся 74 человека, которые занимаются строительно-монтажными работами на административном здании и выполнением работ по благоустройству», - сообщил начальник УКС г. Пензы Игорь Умнов.

Забор, состоящий из бетонных плит, останется, его лишь приведут в порядок, выровняют, а серый цвет, возможно, скроют под яркими баннерами и плакатами на спортивную тему.

«Вопросы видеонаблюдения у нас тоже в работе, оборудование заказано, кабельная продукция у них уже в наличии. Кроме того, мы до середины октября поставим обе проходные - контрольно-пропускные пункты», - добавил Магомед Агамагомедов.

Вход для болельщиков и посетителей будет со стороны улицы Титова.