22.09.2017 | 17:30

В пятницу, 22 сентября, в пензенском спорткомплексе «Зенит» прошло выездное совещание под руководством заместителя главы администрации Пензы по земельным и градостроительным вопросам Магомеда Агамагомедова.

Стадион строится в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу - 2018 и выступит тренировочной базой для одной из команд-участниц.

Основная масса работ уже выполнена: построена котельная, подготавливается основание под поле с искусственным покрытием площадью 6 000 квадратных метров с системой обогрева. Искусственная трава для формирования газона уже завезена.

Полностью готово футбольное поле с натуральным покрытием площадью 8 000 квадратных метров. Уходом за ним занимается специализированная организация, засевавшая траву. Эта же компания проведет все необходимые агрономические мероприятия, чтобы правильно ввести поле в зиму и вывести из нее.

В административном здании расположатся две раздевалки, зал для пресс-конференций на 100 мест.

На совещании также обсуждалась организация системы охраны и видеонаблюдения.

«Все оборудование заказано. До конца октября сделаем, для усиления обеспечения безопасности поставим два модульных контрольно-пропускных пункта», - сообщил Магомед Агамагомедов.

«Подводя итоги выезда, он выразил уверенность, что к концу текущего года, как это и предусмотрено контрактом, строительство на объекте завершится», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.