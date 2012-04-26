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Общество | Комиссия обсудила систему безопасности в спорткомплексе «Зенит»

22.09.2017|17:30
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В пятницу, 22 сентября, в пензенском спорткомплексе «Зенит» прошло выездное совещание под руководством заместителя главы администрации Пензы по земельным и градостроительным вопросам Магомеда Агамагомедова.

Стадион строится в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу - 2018 и выступит тренировочной базой для одной из команд-участниц.

Основная масса работ уже выполнена: построена котельная, подготавливается основание под поле с искусственным покрытием площадью 6 000 квадратных метров с системой обогрева. Искусственная трава для формирования газона уже завезена.

Полностью готово футбольное поле с натуральным покрытием площадью 8 000 квадратных метров. Уходом за ним занимается специализированная организация, засевавшая траву. Эта же компания проведет все необходимые агрономические мероприятия, чтобы правильно ввести поле в зиму и вывести из нее.

В административном здании расположатся две раздевалки, зал для пресс-конференций на 100 мест.

На совещании также обсуждалась организация системы охраны и видеонаблюдения.

«Все оборудование заказано. До конца октября сделаем, для усиления обеспечения безопасности поставим два модульных контрольно-пропускных пункта», - сообщил Магомед Агамагомедов.

«Подводя итоги выезда, он выразил уверенность, что к концу текущего года, как это и предусмотрено контрактом, строительство на объекте завершится», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

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Гость|22.09.2017 18:12|

penzainform.ru писал(a):

Магомед Агамагомедов
26.04.2012|17:46

Начальнику муниципального учреждения «Управление капитального строительства г. Пензы» Магомеду Агамагомедову вынесен приговор. Он признан виновным в совершении служебного подлога.

Суд доказал, что Агамагомедов изменил результаты открытого аукциона на выполнение работ в городской клинической больнице имени Г. А. Захарьина.

«Начальник управления капитального строительства поручил своим подчиненным изготовить подложный протокол открытого аукциона и внести в него недостоверные сведения о победителе аукциона и цене контракта. Затем он подписал данный протокол», - сообщила помощник судьи Ленинского районного суда г. Пензы Наталья Шутова.

На основании этих документов впоследствии заключили муниципальный контракт на сумму более трех миллионов рублей. Действия Магомеда Агамагомедова попали под 292-ю статью Уголовного кодекса. В суде свою вину он полностью признал.

«Ему было назначено наказание, не связанное с лишением свободы, в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей», - пояснил следователь по особо важным делам СУ СК РФ по Пензенской области Павел Серебряков.

Работы Магомед Агамагомедов не лишился. Он по-прежнему возглавляет Управление капитального строительства г. Пензы.

penzainform.ru писал(a):

под руководством заместителя главы администрации Пензы по земельным и градостроительным вопросам Магомеда Агамагомедова
ПОД РУКОВОДСТВОМ УГОЛОВНИКА

Гость|22.09.2017 18:28|

и кому он нужен этот стадион?

Имя: Гость
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