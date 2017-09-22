22.09.2017 | 15:04

В пятницу, 22 сентября, в Пензенской филармонии прошло чествование работников сферы лесного хозяйства.

Перед торжественной частью губернатор Иван Белозерцев побеседовал с работниками лесничеств и осмотрел выставку «Дары леса», оценив талант мастеров и творческий подход к презентации достижений.

Так, Иван Белозерцев предложил установить композиции из дерева, выполненные кузнецким умельцем Виктором Бычковым, в областном центре, например на Олимпийской аллее. Сейчас фигуры, созданные руками мастера, востребованы в Самарской, Ульяновской, Саратовской областях.

Губернатор также поручил рассмотреть возможность создания в Пензе торговой точки, в которой могла бы продаваться продукция лесничеств.

«Арендовать в городе магазин или поставить сруб, привозить грибы, варенье, веники, изделия из древесины и многое другое. Спрос будет большой», - предложил глава региона.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, Иван Белозерцев также выразил готовность поддержать гончарную мастерскую «Капля солнца», представившую на выставке изделия из глины, изготовленные детьми и подростками, в том числе ребятами с ограниченными возможностями.