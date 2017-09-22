Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|22 сен 2017|15:26
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+15oC
Завтра | Ясно |
  69.07  |  $  57.65
 

Общество | Губернатор предложил открыть в Пензе магазин, торгующий дарами леса

22.09.2017|15:04
Печать

В пятницу, 22 сентября, в Пензенской филармонии прошло чествование работников сферы лесного хозяйства.

Перед торжественной частью губернатор Иван Белозерцев побеседовал с работниками лесничеств и осмотрел выставку «Дары леса», оценив талант мастеров и творческий подход к презентации достижений.

Так, Иван Белозерцев предложил установить композиции из дерева, выполненные кузнецким умельцем Виктором Бычковым, в областном центре, например на Олимпийской аллее. Сейчас фигуры, созданные руками мастера, востребованы в Самарской, Ульяновской, Саратовской областях.

Губернатор также поручил рассмотреть возможность создания в Пензе торговой точки, в которой могла бы продаваться продукция лесничеств.

«Арендовать в городе магазин или поставить сруб, привозить грибы, варенье, веники, изделия из древесины и многое другое. Спрос будет большой», - предложил глава региона.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, Иван Белозерцев также выразил готовность поддержать гончарную мастерскую «Капля солнца», представившую на выставке изделия из глины, изготовленные детьми и подростками, в том числе ребятами с ограниченными возможностями.

0
0
0
0
Гость|22.09.2017 15:20|

в жопу все

Гость|22.09.2017 15:21|

А губернатор хорошие идеи подаёт, это радует! Вот только бы не на словах все это оказалось! Магазин "ЛЕСНАЯ ИЗБУШКА", хорошо будет смотреться рядом с лесной зоной, на западной.

Гость|22.09.2017 15:23|

2017 год

пора переходить на левитирующие тройлебусы

Гость|22.09.2017 15:24|

Как можно торговать "дарами"? Дар - это значит подарок, т.е бесплатно.

Гость|22.09.2017 15:26|

Гость писал(a):

Гость|22.09.2017 15:23|

2017 год

пора переходить на левитирующие тройлебусы

Ни в коем случае. Технологии стругать - каждый дурак может. А вот грибочек, ягодку собрать - это сколькож терпения надо. Тем жили всю историю, тем и будем жить...с правильного пути не свернём.

Гость|22.09.2017 15:26|

Гость писал(a):

хорошо будет смотреться рядом с лесной зоной, на западной.
Если там не успеют всё вырубить...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!