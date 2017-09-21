21.09.2017 | 11:22

Заместитель главы администрации Пензы по городскому хозяйству Юрий Ильин упрекнул ПАО «Т Плюс» в безответственности. Соответствующее заявление он сделал в среду, 20 сентября, на заседании штаба по подготовке к зимнему сезону.

На совещании выяснилось, что ресурсоснабжающая организация не составляет график работ на каждый день, несмотря на то что такое поручение давалось неоднократно.

«Нет никакой ответственности. Срок, установленный главой администрации города, подойдет к концу через пять дней, осталось меньше недели. И вы при такой организации деятельности еще обижаетесь на применение штрафных санкций», - удивился Юрий Ильин.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, сейчас у ПАО «Т Плюс» семь разрытий. Заместитель главы администрации напомнил представителю компании, что в ближайшее время ожидается значительное понижение температуры воздуха, а во многих домах так и нет горячей воды.

По данным gismeteo.ru, уже завтра, 22 сентября, в Пензе днем столбик термометра не поднимется выше 14 градусов. А с понедельника, 25 сентября, на улице будет не больше 10-13 градусов.