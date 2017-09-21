Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|21 сен 2017|12:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+13oC
Завтра | Ясно |
  69.77  |  $  58.13
 

Общество | Юрий Ильин обвинил ПАО «Т Плюс» в безответственности

21.09.2017|11:22
Печать

Заместитель главы администрации Пензы по городскому хозяйству Юрий Ильин упрекнул ПАО «Т Плюс» в безответственности. Соответствующее заявление он сделал в среду, 20 сентября, на заседании штаба по подготовке к зимнему сезону.

На совещании выяснилось, что ресурсоснабжающая организация не составляет график работ на каждый день, несмотря на то что такое поручение давалось неоднократно.

«Нет никакой ответственности. Срок, установленный главой администрации города, подойдет к концу через пять дней, осталось меньше недели. И вы при такой организации деятельности еще обижаетесь на применение штрафных санкций», - удивился Юрий Ильин.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, сейчас у ПАО «Т Плюс» семь разрытий. Заместитель главы администрации напомнил представителю компании, что в ближайшее время ожидается значительное понижение температуры воздуха, а во многих домах так и нет горячей воды.

По данным gismeteo.ru, уже завтра, 22 сентября, в Пензе днем столбик термометра не поднимется выше 14 градусов. А с понедельника, 25 сентября, на улице будет не больше 10-13 градусов.

0
0
0
0
Гость|21.09.2017 12:03|

Админ вы что Гастарбайтер?

Это между прочим Лермонтов поет всея Сурского края!

Гость|21.09.2017 12:08|

Обвинил, раскритиковал, упрекнул....и т.д. Вместо решил, сделал, добился!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!