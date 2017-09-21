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Общество | В Пензенской области начинается подъем заболеваемости РВИ

21.09.2017|11:02
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В Пензенской области за прошлую неделю зафиксировали 1 352 случая заболевания респираторными вирусными инфекциями. Диагноз «грипп» за этот период не был поставлен ни разу, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора в среду, 20 сентября.

За предыдущий отчетный период РВИ регистрировались реже: заболели 960 человек, в основном это были дети.

В Пензе с 11 по 17 сентября диагноз «респираторная вирусная инфекция» поставили 507 жителям. «Показатель – 97,3 на 100 тысяч населения, что ниже эпидпорога на 61,4%», - добавили в пресс-службе.

В области продолжается вакцинация против гриппа. Прививки получили 159,5 тыс. человек, или 11,89% населения региона.

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