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Общество | В Пензе в спартакиаде пенсионеров примут участие более 600 человек

21.09.2017|13:51
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В четверг, 21 сентября, губернатор Иван Белозерцев обсудил с председателем президиума ЦП ООО «Союз пенсионеров России» Валерием Рязанским организацию IV всероссийской спартакиады пенсионеров в Пензе. Соревнования пройдут с 29 сентября по 1 октября.

В это время город примет более 600 гостей, среди которых будут делегации из семи стран. Сейчас заявки подали из 71 региона РФ, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Соревнованиям предстоит выявить лучших в легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, пулевой стрельбе и шахматах. Также спортсмены старшего возраста примут участие в комбинированной эстафете.

«Участников IV Спартакиады пенсионеров России в Пензенской области должны встретить достойно. Это касается транспортной логистики, размещения в местах проживания, доставки на спортивные объекты, а также возможности посетить наши объекты культуры, ознакомиться с достопримечательностями Сурского края – все условия в регионе для этого есть», - сообщил Иван Белозерцев.

Напомним: в августе в Пензе прошла областная спартакиада пенсионеров. Из ее победителей сформирована сборная, которая будет защищать честь региона на предстоящих соревнованиях.

Источник — фото пресс-службы правительства
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