21.09.2017 | 12:31

В среду, 20 сентября, спасатели помогли сотрудникам полиции попасть в квартиру на улице Рахманинова для усмирения пьяного дебошира.

В 23:30 в пожарно-спасательный центр обратилась пензячка, сообщившая, что муж, угрожая расправой, выгнал ее из жилища и запер дверь. По словам женщины, внутри вместе с ним остались дети полутора и трех лет.

«Оперативно прибыв по адресу, спасатели в присутствии сотрудников полиции с помощью слесарного инструмента вскрыли входную дверь», - сообщили в пресс-службе областного ППСЦ.

В итоге представители правоохранительных органов задержали дебошира. Дети не пострадали.