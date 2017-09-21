21.09.2017 | 16:33

В первых числах октября в микрорайоне «Согласие» возобновится работа подстанции скорой медицинской помощи. Она по-прежнему будет располагаться на территории клинической больницы № 4, но теперь на большей площади - в бывшей бактериологической лаборатории.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области, сейчас в помещении идет косметический ремонт, завозят мебель и необходимое оснащение.

Со Светлой, 1, подстанция в свое время переехала из-за ремонта в больнице. Сейчас две бригады скорой помощи из «Согласия» работают на Ново-Казанской. «Это не привело к ограничению доступности скорой медицинской помощи и увеличению сроков доезда», - пояснили в пресс-службе.

Переезд назад на Светлую запланирован на 1 октября.

Напомним: жители Согласия рассказывали, что подстанцию скорой закрыли около года назад. «Мы остались, можно сказать, без рук», - жаловались пензенцы.