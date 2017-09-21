21.09.2017 | 09:26

В четверг, 21 сентября, в Пензе открылась международная научно-практическая конференция «1917 год в российской провинции».

Ее участники обсудят региональную специфику событий Октябрьской революции, проанализируют современное концептуальное видение революции и методологию ее изучения в полиэтнических и поликонфессиональных областях.

В качестве экспертов в мероприятии примут участие главный специалист Института национальной памяти (г. Варшава) Эльжбета Ковальчик, профессор Казахско-русского международного университета Ерлан Медеубаев, заведующий кафедрой «История России и методика преподавания истории» Пензенского государственного университета Виктор Кондрашин и другие специалисты.

«Планируется, что в формате видеообращения перед участниками конференции выступит Александр Бурмейстер, заслуженный профессор Гренобльского университета III имени Стендаля (Франция), внук пензенского губернатора А. А. Евреинова (1914-1917 гг.)», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Конференция продлится два дня.