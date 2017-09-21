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Общество | В Пензе открылась конференция «1917 год в российской провинции»

21.09.2017|09:26
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В четверг, 21 сентября, в Пензе открылась международная научно-практическая конференция «1917 год в российской провинции».

Ее участники обсудят региональную специфику событий Октябрьской революции, проанализируют современное концептуальное видение революции и методологию ее изучения в полиэтнических и поликонфессиональных областях.

В качестве экспертов в мероприятии примут участие главный специалист Института национальной памяти (г. Варшава) Эльжбета Ковальчик, профессор Казахско-русского международного университета Ерлан Медеубаев, заведующий кафедрой «История России и методика преподавания истории» Пензенского государственного университета Виктор Кондрашин и другие специалисты.

«Планируется, что в формате видеообращения перед участниками конференции выступит Александр Бурмейстер, заслуженный профессор Гренобльского университета III имени Стендаля (Франция), внук пензенского губернатора А. А. Евреинова (1914-1917 гг.)», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Конференция продлится два дня.

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Гость|21.09.2017 09:52|

penzainform.ru писал(a):

Конференция продлится два дня.
без перерывов ?

Гость|21.09.2017 10:34|

penzainform.ru писал(a):

участники обсудят региональную специфику событий Октябрьской революции, проанализируют современное концептуальное видение революции и методологию ее изучения в полиэтнических и поликонфессиональных областях.
... оставьте историю в покое ... хватит охотится на химер ... и так уже Советскую площадь «народные депутаты» переименовывают в «поповскую» Соборную

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