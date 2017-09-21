21.09.2017 | 14:30

В Кузнецком районе 19-летней сироте помогли получить благоустроенное жилье. С малых лет девушка воспитывалась в приемной семье. Ее отец умер в 1999 году, мать в 2006-м была лишена родительских прав.

Своего жилья, пригодного для проживания, у нее не было. Чтобы восстановить нарушенное право сироты на квадратные метры, районный прокурор обратился в суд.

Служители Фемиды полностью удовлетворили требования представителя надзорного органа.

«В настоящее время администрацией района сироте предоставлена квартира по договору найма специализированного жилого помещения в с. Поселки», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.