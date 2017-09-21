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Общество | В Кузнецком районе 19-летней сироте дали квартиру по решению суда

21.09.2017|14:30
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В Кузнецком районе 19-летней сироте помогли получить благоустроенное жилье. С малых лет девушка воспитывалась в приемной семье. Ее отец умер в 1999 году, мать в 2006-м была лишена родительских прав.

Своего жилья, пригодного для проживания, у нее не было. Чтобы восстановить нарушенное право сироты на квадратные метры, районный прокурор обратился в суд.

Служители Фемиды полностью удовлетворили требования представителя надзорного органа.

«В настоящее время администрацией района сироте предоставлена квартира по договору найма специализированного жилого помещения в с. Поселки», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Гость|21.09.2017 14:39|

penzainform.ru писал(a):

В Кузнецком районе 19-летней сироте помогли получить благоустроенное жилье
Настоящий подвиг в наше время. Весьма Богоугодное дело.

Имя: Гость
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