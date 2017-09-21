21.09.2017 | 13:00

В Пензе во время проверки хода реконструкции футбольного стадиона «Зенит» был выявлен ряд недостатков.

Как сообщили в пресс-службе городской думы, по контракту объект должен быть сдан к 31 декабря 2017 года. Однако административный корпус, который возводится на месте старого недостроенного бассейна, судя по всему, появится еще нескоро.

В здании, где предполагается разместить раздевалки, душевые, актовый зал, нет ни дверей, ни окон, а рабочие только приступили к отделке фасада.

«Отставание в графике на сегодняшний день составляет две недели, но мы наверстаем упущенный срок и уложимся в установленные даты», - пообещали представители подрядной организации.

В этой связи строителям рекомендовали вести рабочий процесс более активно.

«Я сомневаюсь, что вы успеете закончить до конца года. Работы ведутся в вялотекущем режиме. На объекте трудится чуть более десятка человек», - высказал свое мнение глава Пензы Валерий Савельев.

Также подрядчику посоветовали обратить внимание на объекты, расположенные в непосредственной близости к стадиону. Грязь и разруха вокруг могут негативно повлиять на общее впечатление от спортивного сооружения.

Напомним: стадион строится в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу - 2018. У Пензы есть шанс стать городом, в котором будут жить и тренироваться команды-участницы. Планируется, что в областном центре смогут разместиться болельщики, купившие билеты на матчи ЧМ в Саранске.