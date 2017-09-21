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Общество | Сроки сдачи стадиона «Зенит» в Пензе поставлены под сомнение

21.09.2017|13:00
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В Пензе во время проверки хода реконструкции футбольного стадиона «Зенит» был выявлен ряд недостатков.

Как сообщили в пресс-службе городской думы, по контракту объект должен быть сдан к 31 декабря 2017 года. Однако административный корпус, который возводится на месте старого недостроенного бассейна, судя по всему, появится еще нескоро.

В здании, где предполагается разместить раздевалки, душевые, актовый зал, нет ни дверей, ни окон, а рабочие только приступили к отделке фасада.

«Отставание в графике на сегодняшний день составляет две недели, но мы наверстаем упущенный срок и уложимся в установленные даты», - пообещали представители подрядной организации.

В этой связи строителям рекомендовали вести рабочий процесс более активно.

«Я сомневаюсь, что вы успеете закончить до конца года. Работы ведутся в вялотекущем режиме. На объекте трудится чуть более десятка человек», - высказал свое мнение глава Пензы Валерий Савельев.

Также подрядчику посоветовали обратить внимание на объекты, расположенные в непосредственной близости к стадиону. Грязь и разруха вокруг могут негативно повлиять на общее впечатление от спортивного сооружения.

Напомним: стадион строится в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу - 2018. У Пензы есть шанс стать городом, в котором будут жить и тренироваться команды-участницы. Планируется, что в областном центре смогут разместиться болельщики, купившие билеты на матчи ЧМ в Саранске.

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Гость|21.09.2017 13:08|

тяжеложопым скотам плевать на футбол

Гость|21.09.2017 13:18|

penzainform.ru писал(a):

Также подрядчику посоветовали обратить внимание на объекты, расположенные в непосредственной близости к стадиону.
А причем здесь подрядчик? Он отвечает только за объекты стадиона

Гость|21.09.2017 13:31|

Назовите хоть один объект курированый Савиным и сданный в срок?

Имя: Гость
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