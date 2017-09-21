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Общество | С 1 октября в 6 районах области откроют психолого-педагогические кабинеты

21.09.2017|12:55
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С 1 октября в Пензенской области откроются еще шесть базовых психолого-педагогических кабинетов. Это решение было озвучено на заседании общественного совета при региональном минобре в среду, 20 сентября.

Новые БППК создаются в Вадинском, Иссинском, Малосердобинском, Нижнеломовском, Пачелмском и Шемышейском районах.

Как сообщили в пресс-службе минобра, в настоящее время готовится необходимая документация, определяется место базирования кабинетов, решается вопрос об их оснащении оборудованием.

БППК уже работают в Бессоновском, Каменском, Мокшанском, Никольском, Спасском, Пензенском, Башмаковском, Бековском, Городищенском, Земетчинском, Колышлейском, Тамалинском районах.

Их финансирование осуществляется полностью за счет средств областного бюджета.

Кстати, в 2017-м число психологов в школах области возросло по сравнению с предыдущим годом. Если раньше их было 117, то теперь 151.

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