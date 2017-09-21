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Общество | После установки новых светофоров на улицах Пензы образовались пробки

21.09.2017|17:01
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В утренний час пик водители на улицах Захарова и Зои Космодемьянской гадали, что же случилось впереди и почему так медленно они преодолевают знакомые маршруты. Для тех, кто в хвосте автомобильной вереницы, красный сигнал светофора не был виден.

Виновник опозданий на деловые встречи и работу - на перекрестке. Автоматический регулировщик движения отмеряет кому 20 секунд, а кому и того меньше.

«Видите что. Надо, чтобы машины быстрее проходили. Надо убрать светофор. Не было его, и все нормально было», - отметил стоявший в пробке водитель.

Заторы образовались сразу на нескольких участках дорог от Пушкина до Захарова. Сформировалась колонна и от улицы Мира до нового светофора. Раньше здесь водители ориентировались на знаки, теперь всецело подчиняются трехглазому.

«Не нужен он. Можно дополнительную стрелку направо поставить, получше будет», - решил другой водитель.

«У нас мало что путного делают. Там не нужен светофор, надо было делать по-другому. Не светофором, а как-то иначе. Может, больше времени на проезд по Захарова давать, а не по Космодемьянской», - заявил третий.

Наблюдая за всеми цветами осени, водители представляют, что же здесь будет зимой, да еще если на дороге окажется большегрузная машина.

«Это какой-то странный светофор. Пускай делают нормально. Здесь на подъеме я всю дорогу загорожу», - объяснил водитель грузовой машины.

«Мы еще несколько дней посмотрим, возможно, будет увеличение цикла, если транспортный поток будет большой. А так пока светофор работает, пешеходам на переход вроде времени хватает», - пояснил инженер компании по установке светофорных объектов Георгий Рудаков.

У автомобилистов его в обрез. Менять работу светофора необходимо, а еще лучше - оставить его в режиме мигающего желтого, предлагают пензенцы.

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Гость|21.09.2017 19:09|

Ещё объезжалщиков толпы. Лезут из другой полосы

Гость|21.09.2017 19:20|

Ещё объезжалщиков толпы. Лезут из другой полосы

А это уже грубое нарушение! За это надо наказывать. Жестко наказывать. С занесением... в грудную клетку

Имя: Гость
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