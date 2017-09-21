21.09.2017 | 16:44

Татьяна Чучкова привиться от гриппа решила впервые в жизни.

«В прошлом году знакомый переболел гриппом, остались серьезные осложнения. Это подтолкнуло меня в этом году сделать прививку от гриппа. Испугалась», - поделилась Татьяна.

На то, чтобы получить заветный укол, у Чучковой ушло около часа. Процедура бесплатная. В 4-й поликлинике, куда обратилась Татьяна, успели привить от гриппа уже 86% от запланированного числа, то есть почти 7 тысяч человек.

«Очень хорошая идет вакцинация, то есть люди активно вакцинируются. Вакцину мы получили в первую очередь на медработников, на учебные учреждения, на хронических пациентов, лиц старше 60 лет, работников транспорта», - пояснила заведующая отделением поликлиники № 4 ГБУЗ «Городская поликлиника» Оксана Андрейчева.

Всего же в области обезопасили себя от гриппа прививками 160 тысяч жителей. По плану прийти в поликлиники за уколом или получить его в детсадах и школах должны около 600 тысяч детей и взрослых.

Специалист минздрава Галина Рожкова не понимает родителей, которые не разрешают вакцинировать своего ребенка. У вирусов гриппа очень много штаммов. Даже если человек переболел в прошлом году, это не означает, что он приобрел иммунитет. И заразу можно подхватывать вновь и вновь. Тем более что сейчас в мире циркулирует страшный Н1N1.

«Этот грипп дает очень тяжелые формы заболевания, высокую летальность с осложнениями, с развитыми пневмониями, энцефалитом и так далее. Поэтому подвергать риску заболевания такими инфекциями - это, мне кажется, несерьезно», - пояснила Галина Рожкова.

Специалисты предполагают, что в 2017-м грипп придет в регион в декабре. Это чуть раньше обычных сроков. Прививки желательно успеть сделать до ноября.