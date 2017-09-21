21.09.2017 | 15:03

Октябрьский районный суд Пензы разрешил спор между покупателем и продавцом квартиры на улице Минской.

Обратившийся к служителям Фемиды покупатель сообщил, что через риелтора заключил с ответчиком договор купли-продажи. Предварительно он осмотрел жилье, договорился о цене и ремонте в помещении, передал аванс в размере 200 000 рублей.

Затем в соответствии с условиями договора квартира была передана новому хозяину, и он оплатил полную ее стоимость - 750 000 рублей. В марте документы направили на регистрацию перехода права собственности.

«Через несколько дней истцу пришло уведомление о приостановлении регистрации по заявлению бывшего владельца квартиры, который на связь и обсуждение с ним не выходит», - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

В суде ответчик, злоупотребляющий алкоголем и состоящий на учете у нарколога, пояснил, что его обманули при продаже квартиры.

Он хотел обменять свои квадратные метры на домик за городом и обратился к знакомым. Друзья длительное время спаивали его, затем забрали документы на квартиру и продали ее, причем по заниженной, по мнению ответчика, цене.

«Поскольку подыскать подходящую замену не удалось, и часть выданных ему денежных средств он уже растратил, продавец передумал совершать сделку», - уточнили в суде.

При рассмотрении дела было установлено, что все документы по сделке соответствуют требованиям законодательства.

«При этом возражения продавца о том, что квартира может стоить дороже 750 000 рублей и его обманули, опровергается отчетом об оценке недвижимости, согласно которому рыночная стоимость квартиры в настоящее время составляет 754 000 рублей», - добавили в пресс-службе суда.

Поскольку условия заключения сделки были соблюдены, частичная оплата получена, а объект недвижимости передан покупателю, суд принял решение признать договор купли-продажи заключенным и подлежащим государственной регистрации с переходом права собственности.