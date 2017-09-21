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Общество | На Юбилейной площади в Пензе прошел смотр подразделений полиции

21.09.2017|10:45
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В среду, 20 сентября, на Юбилейной площади Пензы состоялся гарнизонный смотр строевых подразделений полиции. В нем приняли участие около 200 сотрудников ГИБДД, патрульно-постовой службы, Росгвардии, добровольных народных дружин, частных охранных организаций.

Начальник регионального управления МВД Юрий Рузляев отметил, что в 2017 году значительно снизилось количество преступлений, совершенных на улицах. Это - результат совместной работы всех служб, участвующих в охране общественного порядка. По мнению главного полицейского области, особое внимание необходимо уделять профилактике преступлений, прежде всего мошенничества, жертвами которого становятся пожилые люди.

Присутствовавший на смотре губернатор Иван Белозерцев поблагодарил стражей порядка за работу по охране общественного порядка и безопасности граждан. Также отличившихся полицейских наградили благодарственными письмами и ценными подарками.

«Юрий Рузляев передал ключи от 10 служебных автомобилей УАЗ и «Нива» представителям территориальных подразделений полиции. Новая техника предназначена для тех, кто несет службу на «земле» - сотрудников патрульно-постовой службы и Госавтоинспекции, участковых уполномоченных полиции», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

В завершение смотра сотрудники подразделений торжественным маршем прошли по площади и направились к местам несения службы.

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Гость|21.09.2017 11:22|

Товарищи, скажите драгоценные мои. а ихня служба и опасна и трудна? А как её увидеть товарищи, ну хотя бы со второго взгляда?

Гость|21.09.2017 11:24|

Признаюсь... Что я честно кое где порой жить не хочу в этой стране...

Гость|21.09.2017 11:28|

penzainform.ru писал(a):

частных охранных организаций.
А мне глаголили что в ЧОПах урки блатные и шпана бывшая работают...

Имя: Гость
Комментарий:

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