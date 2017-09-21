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Общество | Арт-объект «Я люблю Заречный» вернулся на свое место

21.09.2017|10:57
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Арт-объект «Я люблю Заречный», рядом с котором полюбили фотографироваться жители закрытого города, вернулся на прежнее место после ремонта.

Напомним: стела «Я люблю Заречный» была установлена в конце августа и простояла всего несколько дней, пока ее не изуродовали вандалы.

Арт-объект подвергся реконструкции и вновь занял свое место у торгового центра «Дубрава».

«Остается только надеяться, что в этот раз зареченцы будут бережнее относиться к украшению нашего города», - пишет портал «Заречье сегодня».

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Гость|21.09.2017 11:23|

Символ улицы красных фонарей

Гость|21.09.2017 11:32|

Настоящий арт-объект - тот, который наполнен уникальным глубоким смыслом, который невозможно не только подделать, но и воспроизвести в принципе. Не говоря уже об оригинальности самой конструкции. Какого чёрта в каждой деревне по одним и тем же лекалам нагородили ТАКИХ "арт-объектов". Кто у нас за туризм отвечает? Встать! Выйти из класса!

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