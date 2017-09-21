21.09.2017 | 10:57

Арт-объект «Я люблю Заречный», рядом с котором полюбили фотографироваться жители закрытого города, вернулся на прежнее место после ремонта.

Напомним: стела «Я люблю Заречный» была установлена в конце августа и простояла всего несколько дней, пока ее не изуродовали вандалы.

Арт-объект подвергся реконструкции и вновь занял свое место у торгового центра «Дубрава».

«Остается только надеяться, что в этот раз зареченцы будут бережнее относиться к украшению нашего города», - пишет портал «Заречье сегодня».