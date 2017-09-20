20.09.2017 | 16:02

В скором времени жителям Города Спутника предоставят возможность пользоваться уникальным интернет-ресурсом, объединяющим в себе целый ряд полезных функций. Сервис будет доступен только жителям микрорайона.

Целью масштабного проекта является предоставление современной электронной площадки, которая позволит обеспечить доступ к самым важным и востребованным услугам не выходя из дома.

Возможности ресурса будут широки: жители смогут общаться друг с другом, оплачивать коммунальные услуги, обращаться в управляющую компанию, получить доступ к камерам видеонаблюдения, отслеживать движение общественного транспорта, знакомиться с полезной информацией и т. д.

В настоящий момент некоторая часть функционала уже доступна, другие функции будут подключены после завершения тестирования.

Возможность общения на форуме сайта жителей является одной из ключевых идей в рамках концепции сервиса - именно их мнения будут тщательно собираться и становиться частью большого массива статистических данных. Полученные результаты лягут в основу при принятии решений по совершенствованию работы всех служб микрорайона.

Одним из важных элементов сайта станет возможность оплачивать коммунальные платежи: квитанции будут выставляться пользователю в электронном режиме, а оплачивать их можно банковской картой и электронными деньгами. Кроме этого, в онлайн-режиме станет виден объем потребленных ресурсов.

В своем личном кабинете пользователям будет доступна онлайн-трансляция не только с камер видеонаблюдения, установленных в доме и по его периметру, но и с уличных систем, находящихся вокруг жилых зданий Города Спутника.

В рамках проекта жители смогут сами давать оценку работе управляющей компании с помощью специальной системы голосования. Таким образом реально будет оценить работу дворников и качество уборки в подъездах.

В личном кабинете пользователя появится и блок полезной информации: новости, погода, объявления, важные сведения от управляющей компании, доступ к электронному журналу Town in town.

Для того чтобы воспользоваться всеми функциями интернет-ресурса, необходимо будет войти в личный кабинет с помощью карты жителя Города Спутника и получить индивидуальный лицевой счет в управляющей компании.

Таким образом, ресурс откроет новые возможности для комфортной жизни в самом перспективном микрорайоне нашего региона.