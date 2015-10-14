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Общество | В Пензу съедутся массажисты из 40 городов России и зарубежья

20.09.2017|09:08
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14 и 15 октября в Пензе состоится фестиваль-чемпионат «Артмасс» по профессиональному массажу. В нем примут участие 120 специалистов из 40 городов России и ближнего зарубежья - Азербайджана, Украины, Армении, Казахстана и Беларуси. Особое внимание на фестивале будет уделено массажистам с ограниченными возможностями.

Стать гостями события приглашаются все жители Пензы, которым интересен здоровый образ жизни. На 1-м и 2-м этаже Дома молодежи пройдет выставка-ярмарка организаций, работающих в сфере красоты, здоровья, натуральных продуктов питания, органической косметики, образования и досуга, - всего более 500 участников.

Кроме того, программа включает индивидуальные консультации юриста и бухгалтера, мастер-классы для начинающих бизнесменов в сфере красоты и массажа, интерактивные выставки.

Часть средства, вырученных от продажи сувениров, будет направлена Мокшанскому детскому дому.

«Фестиваль-чемпионат будет проходить в Доме молодежи с 11:00 до 19:00. Вход бесплатный, без возрастных ограничений. Для самых маленьких зрителей будет работать детская площадка», - сообщает пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|20.09.2017 09:29|

Почему новость не закрыта?

Гость|20.09.2017 10:02|

зачем дельфинов закрыли?

Имя: Гость
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