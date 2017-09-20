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Общество | В Пензе проводится проверка по факту падения женщины в люк

20.09.2017|16:46
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В Пензе проводится доследственная проверка по факту падения женщины в канализационный люк на Ударной улице.

Напомним: по словам очевидцев, горожанка сидела на деревянных полотнах, прикрывавших отверстие, и провалилась внутрь. С помощью лестницы сотрудники МЧС вызволили ее из плена, а затем на носилках отправили в карету скорой помощи.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, в настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы определить степень вреда, причиненного здоровью пострадавшей.

Кроме того, устанавливается организация, которая должна отвечать за содержание канализационных люков в надлежащем состоянии.

«По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», - резюмировали в СУ СКР.

Источник — Фото с сайта Пензенского пожарно-спасательного центра
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Гость|20.09.2017 17:32|

Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://2qu.ru/nikodex

Гость|20.09.2017 17:36|

Вот это она жируха.

Гость|20.09.2017 17:37|

penzainform.ru писал(a):

горожанка сидела на деревянных полотнах, прикрывавших отверстие, и провалилась внутрь.
А зачем она там сидела?

Имя: Гость
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