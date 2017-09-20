20.09.2017 | 16:46

В Пензе проводится доследственная проверка по факту падения женщины в канализационный люк на Ударной улице.

Напомним: по словам очевидцев, горожанка сидела на деревянных полотнах, прикрывавших отверстие, и провалилась внутрь. С помощью лестницы сотрудники МЧС вызволили ее из плена, а затем на носилках отправили в карету скорой помощи.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, в настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы определить степень вреда, причиненного здоровью пострадавшей.

Кроме того, устанавливается организация, которая должна отвечать за содержание канализационных люков в надлежащем состоянии.

«По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», - резюмировали в СУ СКР.