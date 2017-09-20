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Общество | В Пензе оштрафован водитель Mercedes, обгонявший машины по встречке

20.09.2017|14:12
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В среду, 20 сентября, в управлении ГИБДД УМВД РФ по Пензенской области прокомментировали нарушение правил дорожного движения двумя водителями на улице Мира.

Напомним: 11 сентября ИА «ПензаИнформ» разместило видеозапись, на которой запечатлено, как две иномарки - Mercedes и Lexus - выезжают на полосу встречного движения, пересекая сплошную разметку.

Таким образом водители пытались объехать стоявшие в пробке машины.

«12 сентября в отношении водителя Mercedes, гражданина 1966 года рождения, составлен протокол об административном правонарушении, он привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 5 000 рублей», - сообщили в Госавтоинспекции.

Также дело о правонарушении возбуждено и в отношении водителя автомобиля Lexus, принадлежащего 56-летней женщине.

«Вопрос о привлечении к ответственности водителя Lexus будет решен по окончании административного расследования и установлении факта управления», - уточнили в ГИБДД.

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Гость|20.09.2017 14:26|

на поток это надо, а не в виде подвига

Гость|20.09.2017 14:29|

Ну не съест он в кабаке пару лишних устриц, а вам, нищеброды, полегчало от этого?

Гость|20.09.2017 14:32|

Гость писал(a):

полегчало от этого?
не поверишь-полегчало. Если он "большой дядя", это не дает ему права вести себя как быдло!!!! ПДД для всех одинаковы!!!!!!!!!!

Гость|20.09.2017 14:33|

вот этой парой лишних пусть и подавится

Гость|20.09.2017 14:33|

penzainform.ru писал(a):

привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 5 000 рублей
жаль что так мало! депутат, вот и пусть бы штраф по-круглее сделали, может уроком бы стало.

Гость|20.09.2017 14:34|

Гость писал(a):

Ну не съест он в кабаке пару лишних устриц, а вам, нищеброды, полегчало от этого?
А мне не полегчало. Спать теперь не смогу, всё буду думать о голодном владельце мерина. Как же он теперь без устриц? Сдохнет ведь с голода.

Гость|20.09.2017 14:34|

penzainform.ru писал(a):

Также дело о правонарушении возбуждено и в отношении водителя автомобиля Lexus, принадлежащего 56-летней женщине.
Частенько вижу это авто с дамой за рулем... Стиль вождения еще тот...

Гость|20.09.2017 14:34|

Заквакало болото...

Гость|20.09.2017 14:35|

Гость писал(a):

Заквакало болото...
Сказал большой цапл...

Гость|20.09.2017 14:39|

За сплошную вообще то лишение прав на полгода полагается, а его почему то по минимуму наказали

Гость|20.09.2017 14:46|

penzainform.ru писал(a):

будет решен по окончании административного расследования и установлении факта управления
Вот интересно почему когда штраф с камеры приходит, то там никто не разбирается кто был за рулем. А если видос с регика, то надо аж расследование провести чтобы потом ответить - не удалось установить кто был за рулем

Гость|20.09.2017 14:50|

Гость писал(a):

Вот интересно почему когда штраф с камеры приходит, то там никто не разбирается кто был за рулем. А если видос с регика, то надо аж расследование провести чтобы потом ответить - не удалось установить кто был за рулем
резонансное дело, типо "шишка" за рулем. Нужно пустить очередную пыль в глаза простым смертным и создать видимость работы. вот и все.

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