20.09.2017 | 14:12

В среду, 20 сентября, в управлении ГИБДД УМВД РФ по Пензенской области прокомментировали нарушение правил дорожного движения двумя водителями на улице Мира.

Напомним: 11 сентября ИА «ПензаИнформ» разместило видеозапись, на которой запечатлено, как две иномарки - Mercedes и Lexus - выезжают на полосу встречного движения, пересекая сплошную разметку.

Таким образом водители пытались объехать стоявшие в пробке машины.

«12 сентября в отношении водителя Mercedes, гражданина 1966 года рождения, составлен протокол об административном правонарушении, он привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 5 000 рублей», - сообщили в Госавтоинспекции.

Также дело о правонарушении возбуждено и в отношении водителя автомобиля Lexus, принадлежащего 56-летней женщине.

«Вопрос о привлечении к ответственности водителя Lexus будет решен по окончании административного расследования и установлении факта управления», - уточнили в ГИБДД.