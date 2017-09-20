20.09.2017 | 09:38

В Пензе стартовал второй конкурс микрогрантов «Твоя инициатива». Его проводит благотворительный фонд «Гражданский союз». Средства на конкурс предоставлены специализированным фондом «Капитал местного сообщества» и благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко.

Конкурс направлен на выявление и поддержку лучших социальных проектов некоммерческих организаций и инициативных групп. Будут рассмотрены мини-проекты любой тематики, главное - они должны решать социально значимые проблемы жителей Пензенской области. Это могут быть социальные или благотворительные акции, субботники, мастер-классы, фестивали, форумы, а также более масштабные проекты.

В отдельной номинации участники могут подать заявки проектов, направленных на поддержку пожилых людей.

Как сообщается на сайте фонда «Гражданский союз», сумма конкурсного гранта составляет до 20 000 рублей. Заявки принимаются до 15 октября.

Напомним: первый конкурс микрогрантов «Твоя инициатива» проходил с 1 апреля по 16 мая 2016 года. На него были представлены такие проекты, как обустройство детской дворовой площадки в Мокшане, проведение молодежного творческого фестиваля, проект по работе с литературно одаренными детьми, образовательный конструктор «DiscoРобот NEURON», конкурс «Цветы на балконах», летний фестиваль «Чайные традиции народов мира» и ряд других.