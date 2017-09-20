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Общество | В двух пензенских колониях осужденные оштрафованы за свастику на теле

20.09.2017|11:56
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Двое осужденных, отбывающих наказание в Пензенской области, оштрафованы за пропаганду и публичную демонстрацию нацистской символики и атрибутики.

Один из них, 26-летний молодой человек из Нижегородской области, находится в ИК-7 в Пензе. Другой, 41-летний житель Колышлейского района, - в лечебно-исправительном учреждении № 6 в Сердобске.

«Данные лица выставляли на всеобщее обозрение имеющиеся у них на плечах татуировки с изображениями нацистской свастики. Эти административные правонарушения выявили совместно сотрудники управлений ФСБ, ФСИН и МВД», - пояснили в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.

В итоге один из осужденных, признавший вину и раскаявшийся, оштрафован на минимальную сумму - 1 000 рублей, второй - на 2 000.

Это уже не первый случай, когда осужденные привлекаются к ответственности за татуировки с нацистской символикой и атрибутикой экстремистских организаций. Напомним: за это нарушение были оштрафованы пять человек, отбывающих наказание в исправительной колонии № 5, и один - в ЛИУ-6.

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Гость|20.09.2017 12:16|

Сва́стика (ярга), символ «卐» или «卍», санскр.от свасти — приветствие, пожелание удачи[2], благоденствие, от су — «добро, благо» и асти — «есть, быть» — крест с загнутыми под прямым углом концами(«вращающийся»)либо по часовой стрелке, либо против неё (в последнем случае некоторые авторы называют такой символ sauwastika и даже приписывают ему иной смысл.

Свастика является одним из самых древних и широко распространённых графических символов, у многих народов мира она изображена на предметах повседневного быта, одежде, монетах, вазах, оружии, знамёнах и гербах, при оформлении церквей и домов. Символ встречается с 8 тыс. лет до н. э., предположительно выкристаллизовавшись из ромбо-меандрового орнамента, впервые появившегося в позднем палеолите.

У свастики, как символа, много значений, у древних народов она была символом движения, жизни, Солнца, света, благополучия, и способна символизировать философские категории.

Гость|20.09.2017 12:24|

penzainform.ru писал(a):

один из осужденных, признавший вину и раскаявшийся
Слабак.

Гость|20.09.2017 12:29|

Вы меня вдохновили этой новосьтью!)))

Сегодня же иду к тату-мастеру и делаю себе СВАСТИКУ!!!

Гость|20.09.2017 12:34|

Гитлер это вам "награда" за зловещие преступления и самый бандитский в мире переворот 1917 года названный революцией. Гитлер не случаен. Я не люблю и не уважаю Гитлера, конечно ненавижу его, НО В ТЫСЯЧУ РАЗ БОЛЬШЕ Я НЕНАВИЖУ ЛЕНИНА И СТАЛИНА, подлинных воплощений 100%-го дьявола.

Гость|20.09.2017 12:40|

крестик нельзя а 3 месяца без воды можно

весь город без клоунов сколько лет сидит!

Гость|20.09.2017 13:01|

penzainform.ru писал(a):

выявили совместно сотрудники управлений ФСБ, ФСИН и МВД
да уж

Гость|20.09.2017 13:06|

Гость писал(a):

НО В ТЫСЯЧУ РАЗ БОЛЬШЕ Я НЕНАВИЖУ ЛЕНИНА И СТАЛИНА
А Путина? Путина любишь? Молишься на него?

Гость|20.09.2017 13:10|

Это всё временные запреты! Сначала свастика была на русских документах и петлицах, потом Ленин со Сталиным были хорошие, потом стали плохими, свастику запретили. Скоро звезду запретят, она является, своего рода, тоже свастикой. Вероисповедание для коммунистов тоже было запрещено, сейчас, куда не плюнь, одни церкви и попы. При смене власти, возможно, их снова начнут запрещать! В смутные времена живем, товарищи!

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