Двое осужденных, отбывающих наказание в Пензенской области, оштрафованы за пропаганду и публичную демонстрацию нацистской символики и атрибутики.
Один из них, 26-летний молодой человек из Нижегородской области, находится в ИК-7 в Пензе. Другой, 41-летний житель Колышлейского района, - в лечебно-исправительном учреждении № 6 в Сердобске.
«Данные лица выставляли на всеобщее обозрение имеющиеся у них на плечах татуировки с изображениями нацистской свастики. Эти административные правонарушения выявили совместно сотрудники управлений ФСБ, ФСИН и МВД», - пояснили в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.
В итоге один из осужденных, признавший вину и раскаявшийся, оштрафован на минимальную сумму - 1 000 рублей, второй - на 2 000.
Это уже не первый случай, когда осужденные привлекаются к ответственности за татуировки с нацистской символикой и атрибутикой экстремистских организаций. Напомним: за это нарушение были оштрафованы пять человек, отбывающих наказание в исправительной колонии № 5, и один - в ЛИУ-6.
Сва́стика (ярга), символ «卐» или «卍», санскр.от свасти — приветствие, пожелание удачи[2], благоденствие, от су — «добро, благо» и асти — «есть, быть» — крест с загнутыми под прямым углом концами(«вращающийся»)либо по часовой стрелке, либо против неё (в последнем случае некоторые авторы называют такой символ sauwastika и даже приписывают ему иной смысл.
Свастика является одним из самых древних и широко распространённых графических символов, у многих народов мира она изображена на предметах повседневного быта, одежде, монетах, вазах, оружии, знамёнах и гербах, при оформлении церквей и домов. Символ встречается с 8 тыс. лет до н. э., предположительно выкристаллизовавшись из ромбо-меандрового орнамента, впервые появившегося в позднем палеолите.
У свастики, как символа, много значений, у древних народов она была символом движения, жизни, Солнца, света, благополучия, и способна символизировать философские категории.