20.09.2017 | 11:56

Двое осужденных, отбывающих наказание в Пензенской области, оштрафованы за пропаганду и публичную демонстрацию нацистской символики и атрибутики.

Один из них, 26-летний молодой человек из Нижегородской области, находится в ИК-7 в Пензе. Другой, 41-летний житель Колышлейского района, - в лечебно-исправительном учреждении № 6 в Сердобске.

«Данные лица выставляли на всеобщее обозрение имеющиеся у них на плечах татуировки с изображениями нацистской свастики. Эти административные правонарушения выявили совместно сотрудники управлений ФСБ, ФСИН и МВД», - пояснили в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.

В итоге один из осужденных, признавший вину и раскаявшийся, оштрафован на минимальную сумму - 1 000 рублей, второй - на 2 000.

Это уже не первый случай, когда осужденные привлекаются к ответственности за татуировки с нацистской символикой и атрибутикой экстремистских организаций. Напомним: за это нарушение были оштрафованы пять человек, отбывающих наказание в исправительной колонии № 5, и один - в ЛИУ-6.