20.09.2017 | 17:22

В Центре культуры и досуга состолялось прощание с Александром Кондратьевым, который скончался на 71-м году жизни.

В 1991-м Александр Андреевич указом Президента Ельцина был назначен первым главой администрации Пензенской области. С бывшим руководителем региона пришли проститься друзья, которые работали с ним в те тяжелые годы.

«Для меня он был большим авторитетом, человеком, который, наверное, в некоторой степени сделал все для того, чтобы я состоялся как человек, как политик, как бизнесмен. Я всегда равнялся на него. В те советские времена был лозунг: «Сделай жизнь с кого-то». Вот я с него и делал свою жизнь. Это был маяк», - вспомнил друг Александра Андреевича Жиганша Туктаров.

«Низко вам кланяюсь за вашу работу, выражаю искренние соболезнования родным и близким, коллегам, друзьям, которые пришли проводить вас в последний путь. Пусть Господь дарует вам Царствие Небесное. Я искренне этого хочу», - произнес губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Похоронили Александра Кондратьева на Новозападном кладбище, на Аллее Славы.