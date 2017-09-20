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Общество | Пензенцы простились с Александром Кондратьевым

20.09.2017|17:22
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В Центре культуры и досуга состолялось прощание с Александром Кондратьевым, который скончался на 71-м году жизни.

В 1991-м Александр Андреевич указом Президента Ельцина был назначен первым главой администрации Пензенской области. С бывшим руководителем региона пришли проститься друзья, которые работали с ним в те тяжелые годы.

«Для меня он был большим авторитетом, человеком, который, наверное, в некоторой степени сделал все для того, чтобы я состоялся как человек, как политик, как бизнесмен. Я всегда равнялся на него. В те советские времена был лозунг: «Сделай жизнь с кого-то». Вот я с него и делал свою жизнь. Это был маяк», - вспомнил друг Александра Андреевича Жиганша Туктаров.

«Низко вам кланяюсь за вашу работу, выражаю искренние соболезнования родным и близким, коллегам, друзьям, которые пришли проводить вас в последний путь. Пусть Господь дарует вам Царствие Небесное. Я искренне этого хочу», - произнес губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Похоронили Александра Кондратьева на Новозападном кладбище, на Аллее Славы.

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