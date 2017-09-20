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Общество | Пензенцам впервые представят шоу черноморских дельфинов

20.09.2017|09:03
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Пензу с гастролями посетит один из самых крупных передвижных дельфинариев в России и Европе. На площади у торгово-развлекательного комплекса «Коллаж», расположенного на проспекте Строителей, 1в, впервые на суд местной публики представят грандиозное шоу черноморских дельфинов и морских котиков.

Главными звездами программы станут афалины Эрвин и Глория. Они продемонстрируют посетителям танцевальные номера, поиграют с кольцами и мячами, виртуозно исполнят сальто и споют арии.

Также черноморские дельфины умеют прыгать на несколько метров в высоту, рисовать и плавать наперегонки. Наряду с ними свою программу пензенцам представят морские котики и белый кит, который сейчас находится в полном расцвете сил.

Опытным тренерам, досконально изучившим характер подопечных и умеющим улавливать перемены в их настроении, удалось раскрыть способности каждого животного на 100 процентов, в чем все зрители легко убедятся.

Встретиться с морскими млекопитающими можно будет начиная с 23 сентября. Желающие смогут не только потрогать животных и сфотографироваться с ними, но и прокатиться на них верхом.

Организаторы подготовили для всех посетителей сюрпризы и подарки. Кроме того, гостей ждет неожиданное открытие о загадочном подводном мире.

Стоимость билетов - от 500 до 1 000 рублей в зависимости от ряда и места. Они будут продаваться в кассе около дельфинария. В среду, четверг и пятницу представления начинаются в 18:00, в субботу и воскресенье - в 12:00, 15:00 и 18:00.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 30-37-79, 30-36-73.

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