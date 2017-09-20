20.09.2017 | 17:35

Наконец-то на сложном перекрестке улиц Космодемьянской - Захарова наведен порядок. Поток автомобильного транспорта начал регулировать новый светофорный объект. Раньше его здесь никогда не было, водители ездили, ориентируясь на знаки.

Этого было мало. Периодически движение превращалось в хаос. Теперь здесь царит дисциплина.

«Посмотрели режим работы, вроде пока все устраивает. Мы еще несколько дней посмотрим, возможно, будет увеличение цикла, если транспортный поток будет большой. А так пока светофор работает, пешеходам на переход вроде времени хватает. Постоим, понаблюдаем», - пояснил инженер компании по установке светофорных объектов Георгий Рудаков.

Этот автоматический регулировщик не единственный в городе, который начал свою работу в режиме тестирования.

«На Рахманинова запустили. И на Лядова, 50, и Краснова, 44, запустили сегодня», - добавил Георгий Рудаков.

На следующей неделе должны ввести в эксплуатацию еще восемь светофоров на разных перекрестках города.