20.09.2017 | 15:19

В контракт с главой администрации Пензы будут внесены изменения. Их обсуждали депутаты городской думы на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению, состоявшемся в среду, 20 сентября.

В соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в РФ» и региональным законом «О муниципальной службе в Пензенской области» муниципальному служащему, которым является глава местной администрации, за ненормированное рабочее время должен предоставляться ежегодный дополнительный оплачиваемый трехдневный отпуск.

В связи с этим условия контракта с мэром изменятся: их приведут в соответствие с законодательством, и градоначальник получит три дополнительных дня отдыха. Окончательное решение депутаты гордумы примут на сессии, которая запланирована на 29 сентября.