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Общество | Мэр Пензы получит три дополнительных дня к отпуску

20.09.2017|15:19
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В контракт с главой администрации Пензы будут внесены изменения. Их обсуждали депутаты городской думы на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению, состоявшемся в среду, 20 сентября.

В соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в РФ» и региональным законом «О муниципальной службе в Пензенской области» муниципальному служащему, которым является глава местной администрации, за ненормированное рабочее время должен предоставляться ежегодный дополнительный оплачиваемый трехдневный отпуск.

В связи с этим условия контракта с мэром изменятся: их приведут в соответствие с законодательством, и градоначальник получит три дополнительных дня отдыха. Окончательное решение депутаты гордумы примут на сессии, которая запланирована на 29 сентября.

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Гость|20.09.2017 15:53|

penzainform.ru писал(a):

В соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в РФ» и региональным законом «О муниципальной службе в Пензенской области»
эти законы были приняты самыми первыми. что характерно для России.

Гость|20.09.2017 16:02|

а penzainform.ru писал(a):

ненормированное рабочее время
это когда он работает меньше 8 часов в день? за это чтоль отпуск увеличили?

Гость|20.09.2017 16:05|

А как же Ильин?!Ему же не хватит времени отдохнуть на Канарах,если опять,что-нибудь,взорвётся?!

А это "что-нибудь" обязательно взорвётся.Ремонтом практически не занимались.Всё,что сделано - косметика и времянка.

Гость|20.09.2017 16:09|

не злите людей своими новостями.

Гость|20.09.2017 16:12|

А это "что-нибудь" обязательно взорвётся.Ремонтом практически не занимались.Всё,что сделано - косметика и времянка.

Когда взорвётся все эти мэры уедут жить в домики на лазурном берегу и будут вспоминать как страшный сон годы работы в АДминистрации...

Гость|20.09.2017 16:15|

т.к. тупые админы все трут, повторяю свой вопрос - за какие такие заслуги ему отпуск положен? за организацию транспортного коллапса или за разруху на набережной?

Гость|20.09.2017 16:24|

Страна дешевых клоунов.

Имя: Гость
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